Un hombre evacuado con contusiones tras ser rescatado del agua en Playa de Arinaga
El suceso ocurrió en la zona de Zoco Negro, Agüimes, a las 07.39 horas; el herido fue trasladado al centro de salud El Doctoral
Agüimes
Martes, 9 de diciembre 2025, 11:22
Un hombre fue rescatado con contusiones moderadas en la mañana de este martes tras ser localizado en apuros en el mar en la zona de Zoco Negro, Playa de Arinaga. A las 07.39 horas, el CECOES 1-1-2 recibió una alerta que señalaba la presencia de dos personas en dificultades en el agua. De inmediato se movilizaron los recursos de emergencia: el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y la Policía Local. Los bomberos sacaron del agua a los afectados y el SUC atendió al hombre —quien presentaba varias contusiones— en el lugar de los hechos; posteriormente fue trasladado en ambulancia al centro de salud El Doctoral para su valoración.
Este rescate ocurre en un contexto especialmente delicado en las costas canarias: en los últimos días, cinco personas han perdido la vida en incidentes vinculados al mar durante el puente de diciembre, entre ellas cuatro en Tenerife y una en Lanzarote.
Noticias relacionadas