Imagen de archivo de la playa de Arinana, en el municipio grancanario de Agüimes. C7

Un hombre evacuado con contusiones tras ser rescatado del agua en Playa de Arinaga

El suceso ocurrió en la zona de Zoco Negro, Agüimes, a las 07.39 horas; el herido fue trasladado al centro de salud El Doctoral

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:22

Comenta

Un hombre fue rescatado con contusiones moderadas en la mañana de este martes tras ser localizado en apuros en el mar en la zona de Zoco Negro, Playa de Arinaga. A las 07.39 horas, el CECOES 1-1-2 recibió una alerta que señalaba la presencia de dos personas en dificultades en el agua. De inmediato se movilizaron los recursos de emergencia: el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y la Policía Local. Los bomberos sacaron del agua a los afectados y el SUC atendió al hombre —quien presentaba varias contusiones— en el lugar de los hechos; posteriormente fue trasladado en ambulancia al centro de salud El Doctoral para su valoración.

Este rescate ocurre en un contexto especialmente delicado en las costas canarias: en los últimos días, cinco personas han perdido la vida en incidentes vinculados al mar durante el puente de diciembre, entre ellas cuatro en Tenerife y una en Lanzarote.

Noticias relacionadas

Muere el joven de 27 años que fue arrastrado por una ola mientras pescaba en Los Charcones

Cinco personas mueren en un trágico puente de diciembre en las costas de Canarias

Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida

La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje

«Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»

