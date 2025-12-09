Un hombre de 86 años, herido tras sufrir un atropello en Escaleritas
La víctima fue trasladada al hospital Doctor Negrín con heridas de carácter moderado
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de diciembre 2025, 15:33
Un peatón de 86 años ha resultado herido al ser atropellado por un coche en el barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, cerca del mediodía de este martes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al hombre y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al hospital Doctor Negrín, donde ingresó con diagnóstico de traumatismos de carácter moderado.
El suceso movilizó también a agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente, tal y como explican en la nota.