Herido en una pelea entre perros en Telde

«Pues ocurrió que al yo tener a mi perro sujeto e iba a disponer a ponerle el bozal, el otro se abalanzó sobre el mío y mi perro se protegió y lo soltó sobre la marcha, y automáticamente el otro perro se me abalanzó a mi cara por eso grite y dije palabras inadecuadas ya que por el nerviosismo al tener ese perro enganchado en mi cara como ustedes entenderán no era plato de buen gusto, a los 15 minutos más o menos vino la Policía Local e identificó a los perros y propietarios. Y automáticamente vino una ambulancia de soporte vital básico y me trasladaron al Hospital Insular, donde me pusieron cinco puntos», asevera el dueño del perro potencialmente peligroso.

«Al rato de terminar, iba a ponerle la correa cuando el propietario del otro perro ya venía desde la calle sin la correa puesta, y el hombre se dirigió a mí diciéndome si mi perro es peligroso y la aptitud de su perro era agresiva a perros grandes. Yo me dispuse amarrar el mío cuando el perro de este hombre se abalanzó sobre mi perro y lógicamente mi perro no hace las necesidades con el bozal ya que el animal tiene claustrofobia a realizarlas con el bozal», justifica el herido, que ha remitido la foto de su herida a Teldeactualidad tras ser mordido en la cara.

Su perro está en cuarentena tras el incidente

«El perro se abalanzó sobre mi perro y se pelearon, me dispuse a separarlos y fue cuando llegó la agresión. A día de hoy sigo padeciendo nervios y ver que a mi perro me lo tienen en cuarentena y el de ese señor no se ya que esta semana me acerqué a la antigua casa socorro y lo vi con él. Vaya, el perro lo tenía el veterinario del Ayuntamiento y yo aún sigo esperando para que revisen al mío, cuando el agredido he sido yo y nadie más», manifiesta Carlos Yerove.