Ambulancia del SUC. C7

Herida moderada una mujer de 70 años tras ser atropellada en Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó a la afectada, que presentó policontusiones de carácter moderado

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:56

Una mujer de 70 años resultó herida moderada tras ser atropellada sobre las 12.15 horas de este viernes en la Calle Santa Fe de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó a la afectada, que presentó policontusiones de carácter moderado, motivo por el que fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario San Roque en Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.

