Herida una joven de 20 años tras impactar un vehículo contra la mediana en la TF-5 a la altura de La Laguna El accidente se produjo en la madrugada del sábado al domingo

Efe Santa Cruz de Tenerife Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:17

Una joven de 20 años ha resultado herida de carácter moderado después de que un vehículo impactase con la mediana de la autopista del norte de Tenerife (TF-5) y posteriormente otros dos coches colisionasen en el mismo punto, informó este domingo el Centro Coordinador de Emergencias 112.

Al lugar se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 05.56 horas de que un vehículo había impactado contra la mediana de la autopista en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura del municipio de La Laguna.

Los bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de recursos de emergencias, y personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada y la trasladó al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó con un traumatismo abdominal de carácter moderado. Asimismo la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.