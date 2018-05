«Hay mucho por hacer en las islas en rastreo profesional»

— ¿A qué se debe su presencia durante ocho días en las islas?

— He venido a compartir mi experiencia y mi trabajo como rastreador profesional con diferentes cuerpos de seguridad del estado. También de forma específica con cuerpos militares. He estado con el Ejército de Tierra con unidades operativas y también equipos de rescate como el SAR o de intervención como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y luego he dado un curso de rastreo básico para gente de la calle que se ha apuntado, como enfermeros, voluntarios de Protección Civil o amantes de la naturaleza. Este último fue un éxito de público. Luego he dado charlas a la Policía Nacional, por una parte para grupos operativos como los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) o la Unidad de Intervención Policial (UIP) e incluso a agentes de patrulla. También he dado charlas más específicas para policía científica, judicial e incluso al grupo cinológico del Cuerpo Nacional de Policía.

— ¿En qué ha enfocado ese trabajo?

— Por un lado hemos aplicado el trabajo que hago a entornos forestales e incluso hostiles, aplicando lo que he realizado a nivel internacional en Canarias, y luego en el entorno urbano y periférico, es decir las cercanías de las ciudades, las barriadas y poblaciones cercanas.

— ¿Qué balance hace?

— Muy positivo, el trato ha sido fantástico y la acogida muy buena tanto a con el personal militar, como con el policial y el civil. Hay mucho por hacer en las Islas.

— ¿Qué es lo que hay por hacer?

— Por ejemplo, programas específicos de rastreo, programas formativos con el fin de dar pautas a todos estos cuerpos de nuestro sistema de trabajo. Incluso la posibilidad, en un futuro, de crear unidades que se dediquen a rastrear siguiendo mi sistema, explorar las islas para estudiar en el contexto del rastreo cada una de ellas y poderlo aplicar por ejemplo a la búsqueda de personas desaparecidas, a rastreos policiales o delitos ambientales. Hay multitud de aplicaciones en las que el rastreo incrementa las posibilidades de éxito.

— ¿En qué consiste su sistema?

— Es una combinación de técnicas ancestrales que he aprendido con algunas culturas de las selvas de Colombia o de Sumatra, fusionadas con lo mejor de la forma de trabajar de Rangers de toda Europa, complementado por los métodos de la policía de frontera de EE UU. He rastreado por más de 25 países por todo el mundo, he mezclado todos esos sistemas con técnicas militares, policiales y parte científica. Trabajo mucho con neoicnología, que es la ciencia que estudia las huellas. Me he especializado en el análisis de huellas humanas, tanto desnudas como calzadas, Asimismo junto a David Toranzo ahondamos en la identificación de las bandas de rodadura de coches. A todo ello hay que añadir mi experiencia en el área forestal y ambiental, ya que en realidad mi mayor especialidad es precisamente los rastros de la naturaleza, lo cual posteriormente he aplicado a temas policiales o científicos, incluso si encontramos una huella podemos deducir si pertenece a un hombre o una mujer, cuánto medía o cuándo pasó por ahí. Eso lo sabemos con los indicadores ambientales. Todos esos parámetros al final nos hacen ser una especie de detective medioambiental.

— ¿Qué ha encontrado en las islas?

— Cada isla es un mundo, un ecosistema propio y aislado con condiciones climáticas peculiares. Hay cambios bruscos de la vegetación, con zonas áridas o quebradas y valles profundos. Esos contrastes hacen que sea muy difícil rastrear e incluso que sea muy difícil hacer investigaciones policiales. En ese sentido, el trabajo aquí de los agentes es bastante complicado.

— ¿Qué carencias ha encontrado aquí?

— Algo sencillo, falta formación en materia de rastreo, en toda España. En otros países como EE UU, Australia o Sudáfrica llevan muchos años porque es la tradición. En EE UU viene la tradición implantada por los indios apaches y otros nativos americanos, el Australia por los aborígenes y en Sudáfrica por los bosquimanos. Poco a poco lo han ido aprendiendo y aplicando Rangers y personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos y luego ha terminado en las comisarías y en los ejércitos. Estoy totalmente a disposición de venir a Canarias a trabajar y darlo todo para que las islas sean un punto de referencia nacional en temas de rastreo. He visto algo en las unidades aquí que es muy importante, la motivación, las ganas de aprender y de conocer.

— ¿Qué cualidades debe tener un buen rastreador?

— Lo primero es sentido común. Ser buen observador, tener una base de registros mentales, de fotografías del suelo, haber visto muchas huellas en ambientes diferentes y estudiar cosas muy dispares desde la biomécanica humana, saber cómo se mueve un humano, hasta el tipo de calzado y porqué cada suela tiene un diseño determinado o deja una marca concreta hasta psicología humana pasando por conocer las plantas, el tipo de suelo donde pisa o las condiciones climáticas. Es un cómputo de muchas disciplinas. Es arte, ciencia y técnica.

— ¿Qué aplicaciones tiene su método?

— Se puede aplicar a todo. Aplicamos el rastreo como herramienta pedagógica con niños o como parte del entrenamiento para tiradores de precisión. Lo abarco todo porque llevo muchos años en este tema y porque no lo hago solo, lo afronto con mi equipo, con mi mujer, Paloma Troya que es especialista a nivel medioambiental, se ha hecho rastreadora durante todos estos años. Es mi compañera de trabajo, investigamos juntos desde los dos puntos de vista, combinando el punto de femenino y masculino, con dos cerebros trabajando a la vez hace que veamos cosas o sutilezas diferentes.

— ¿Qué proyectos tiene entre manos?

— Entre otros actualmente soy el responsable del proyecto Iberoamericano Huellas Humanas, de la Fundación Kurt Martinson de Chile. Allí dirijo el departamento de neoicnologia y análisis de indicios de presencia humana con el director de búsqueda y rescate Ignacio Téllez, que se formó conmigo