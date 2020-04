Hallan muertos solos a dos ancianos en la capital grancanaria

Dos ancianos fueron localizados sin vida el pasado lunes en sus viviendas de la capital grancanaria tras ser alertados los servicios de Emergencia por los familiares de los fallecidos. Ninguno de los dos hombres presentaba signos externos de violencia y en ambos casos, todo apunta a fallecimientos por causas naturales, según confirman fuentes cercanas a los hechos. En ambos casos fallecieron solos sin que no pudiesen hacer nada por salvarles la vida. Fueron sus familiares quienes alertaron a los servicios de emergencia al no tener noticias de ellos y ante la imposibilidad, debido a la limitaciones de movimiento impuestas por el estado de alarma, de acercarse hasta sus viviendas para ver qué había pasado. Uno de los hallazgos tuvo lugar sobre las 19.00 horas del pasado lunes en una vivienda unifamiliar ubicada en el Paseo de los Mártires, del barrio capitalino de Tamaraceite. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, de la Policía Nacional y efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Tras tocar en la vivienda de forma reiterada y ante la ausencia de respuesta los bomberos procedieron a acceder al interior del inmueble acompañados de agentes de la Policía Local quienes hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, de avanzada edad. Nada pudieron hacer por su vida, ya que llevaba varias horas muerto. El cuerpo no presentaba signos externos de violencia y quedó bajo custodia de agentes de la Policía Nacional hasta la llegada de la autoridad judicial competente que procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para practicarle la autopsia. La Policía Nacional ha abierto una investigación. Esta era la segunda actuación que realizaban tanto los Bomberos como la Policía Local y la Policía Nacional el pasado lunes por el hallazgo de una persona de avanzada edad fallecida en su domicilio.