Hallan muerto al conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde
El fallecimiento se habría producido hace varios días y se espera al resultado de la autopsia
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 11 de agosto 2025, 18:59
El cuerpo sin vida del conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde, fue encontrado este lunes.
Agentes de la Policía Local de Telde y de la Policía Nacional acudieron al inmueble, donde hallaron el cadáver. Según los primeros datos, el fallecimiento se habría producido hace varios días.
El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para el análisis forense, que determinará las causas del fallecimiento y cuándo se produjo.m
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.