Hallan muerto al conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde El fallecimiento se habría producido hace varios días y se espera al resultado de la autopsia

Imagen del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 18:59

El cuerpo sin vida del conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde, fue encontrado este lunes.

Agentes de la Policía Local de Telde y de la Policía Nacional acudieron al inmueble, donde hallaron el cadáver. Según los primeros datos, el fallecimiento se habría producido hace varios días.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para el análisis forense, que determinará las causas del fallecimiento y cuándo se produjo.m