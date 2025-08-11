Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Juan Carlos Alonso

Hallan muerto al conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde

El fallecimiento se habría producido hace varios días y se espera al resultado de la autopsia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:59

El cuerpo sin vida del conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde, fue encontrado este lunes.

Agentes de la Policía Local de Telde y de la Policía Nacional acudieron al inmueble, donde hallaron el cadáver. Según los primeros datos, el fallecimiento se habría producido hace varios días.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para el análisis forense, que determinará las causas del fallecimiento y cuándo se produjo.m

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  4. 4 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  5. 5 El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas
  6. 6 Hay startups sanitarias en Canarias y buscan talentos: «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos...»
  7. 7 Cinco años de cárcel para un extrabajador de Banesto que estafó al banco 31.615 euros
  8. 8 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  9. 9 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  10. 10 Montaña Cardones: caretas, disfraces y mucha fiesta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hallan muerto al conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde

Hallan muerto al conserje de un centro educativo de La Herradura, en Telde