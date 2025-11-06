Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista aérea de Vecindario. Arcadio Suárez

La Guardia Civil pilla 'in fraganti' a tres hombres robando en la vivienda de una anciana en Vecindario

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana

Efe

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:48

La Guardia Civil ha detenido 'in fraganti' a tres hombres acusados de un presunto delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda habitada por una mujer de unos 80 años en Vecindario (Gran Canaria).

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 18 de octubre, cuando alrededor de las 4.45 horas el Centro de Control de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que varios individuos estaban accediendo por la fuerza a una vivienda del municipio, ha indicado este jueves el Instituto Armado en un comunicado.

Una patrulla del cuartel de Vecindario se desplazó al lugar, donde un vecino confirmó que los asaltantes habían forzado la puerta principal utilizando patatas para abrirla. A su llegada, los agentes detectaron la presencia de tres personas en el interior de la vivienda y escucharon gritos procedentes del inmueble. Tras su intervención, los agentes lograron detener a los sospechosos en el lugar de los hechos.

La víctima fue atendida en un primer momento por personal sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Insular para valoración y asistencia médica. En el interior del domicilio, los agentes encontraron «un gran desorden en el mobiliario y claros signos de búsqueda intencionada de objetos de interés».

Durante la actuación, los guardias civiles recuperaron varios teléfonos móviles y comprobaron que los presuntos autores habían intentado sustraer dos patinetes eléctricos. Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

