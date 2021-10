La Guardia Civil esclarece varias estafa digitales en Canarias

Viernes, 29 octubre 2021, 09:53

Los Equipos @ de la Comandancia de Las Palmas, que empezaron su actividad desde el 4 de octubre, detectan que uno de los fraudes más numerosos en la red dirigidos a colectivos vulnerables, como son las personas mayores.

Mayoritariamente, se trata de mensajes inesperados que se hacen pasar por instituciones, entidades bancarias o reconocidas plataformas de venta de algún tipo de producto o servicio online cuya cuenta de correo se puede parecer bastante a la original, por lo que la forma más fácil de comprobar su veracidad es llamar directamente al teléfono oficial de la entidad a la que se refiere, pedir ayuda a alguien de confianza o ponerse en contacto con la Guardia Civil.

Igualmente, se está investigando la venta de patinetes eléctricos de alta gama en la red, supuestamente sustraídos y que han dado como resultado la desarticulación de una trama de compraventa por receptadores de mercancías.

Algunos de estos vehículos superan el valor de los 1500€. Cabe destacar que varias empresas afincadas en Las Palmas, han contactado con los Equipo@ al objeto de encontrar asesoramiento en relación a las amenazas realizadas por autores desconocidos, quienes demandan el ingreso en una cuenta virtual, de una cantidad de bitcoins so pena de sufrir la pérdida de información o publicación de información sensible.

Consejos prácticos

• No ofrezca sus datos bancarios por la Red. No se fíe de las notificaciones del banco por la Red. No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento. No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños. No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal, como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito…

• No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten. Realice análisis de su equipo con frecuencia.

• Use al menos dos direcciones de correo: una dirección de correo para contactar con sus conocidos y una segunda dirección para utilizar en los formularios de aquellas páginas que solicitan un e-mail para poder acceder a su contenido.

• Si ha sido víctima de un delito, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador.

• Llame a la Guardia Civil o a la Policía cuanto antes, tratando de darle toda la información posible respecto al suceso.

• Prepare toda la documentación que pueda ser útil.

• Recuerde formule denuncia.