La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
La operación se salda con varias detenciones que, según RTVC, serán puestas a disposición judicial
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:05
La Guardia Civil ha desmantelado una finca dedicada al cultivo de marihuana en el municipio de San Mateo, en Gran Canaria, según adelantaron los servicios informativos de Televisión Canaria en la tarde de miércoles.
Durante la intervención policial fueron detenidas varias personas relacionadas con el hallazgo del alijo de estupefaciente. Los arrestados pasarán a disposición judicial.
La portavoz de la Guardia Civil ha confirmado el hecho a CANARIAS7, aunque no se han aportado más datos, ya que la investigación permanece bajo secreto de sumario.
En actualización
