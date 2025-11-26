Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
Vista aérea de San Mateo. C7

La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo

La operación se salda con varias detenciones que, según RTVC, serán puestas a disposición judicial

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:05

La Guardia Civil ha desmantelado una finca dedicada al cultivo de marihuana en el municipio de San Mateo, en Gran Canaria, según adelantaron los servicios informativos de Televisión Canaria en la tarde de miércoles.

Durante la intervención policial fueron detenidas varias personas relacionadas con el hallazgo del alijo de estupefaciente. Los arrestados pasarán a disposición judicial.

La portavoz de la Guardia Civil ha confirmado el hecho a CANARIAS7, aunque no se han aportado más datos, ya que la investigación permanece bajo secreto de sumario.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

