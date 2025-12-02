Un hombre sufre un traumatismo craneal severo tras ser atacado en plena calle El suceso ocurrió a las 03.49 horas en la Avenida Canarias del municipio grancanario

CANARIAS7 Las Plams de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 08:23 | Actualizado 09:08h.

Un hombre ha sufrido esta madrugada un craneoencefálico severo al ser agredido en una calle de Vecindario, según ha informado el 112.

Los hechos han sucedido a las 03.49 horas en la Avenida Canarias de la citada localidad del municipio grancanario de Santa Lucía.

Personal del SUC desplazado al lugar valoró y asistió al afectado y lo evacuó al centro de salud de la zona.

Desde allí, una vez estabilizado, y posteriormente trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron las diligencias correspondientes.