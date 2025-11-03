Grave accidente en Tías, Lanzarote: cuatro heridos, dos de ellos en estado crítico tras la colisión de dos vehículos El siniestro ocurrió en la carretera LZ-40 y movilizó a bomberos, Guardia Civil, Policía Local y al Servicio de Urgencias Canario, que trasladó a los afectados al Hospital Doctor José Molina Orosa

Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, tras la colisión de dos vehículos registrada este lunes 3 de noviembre de 2025, a las 15.02 horas, en la carretera LZ-40, en el municipio de Tías, en Lanzarote, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar a un menor de seis años que presentaba policontusiones de carácter moderado, a una mujer de 47 años con lesiones también moderadas, a un hombre de 37 años con politraumatismos graves, trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada, y a otra mujer igualmente con politraumatismos graves, evacuada en estado crítico en una ambulancia de soporte vital básico, asistida durante el trayecto por personal médico y de enfermería del Centro de Salud de Tías. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia, desplazándose bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que aseguraron los vehículos y liberaron a dos de los ocupantes que habían quedado atrapados. La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente, mientras que la Policía Local colaboró en la regulación del tráfico y en la coordinación de los medios intervinientes.

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido en la vía LZ-40, en el municipio de Tías, que ha dejado un balance de cuatro heridos, dos de ellos en estado crítico.

