Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia

El análisis forense estará culminado este miércoles

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:00

La Policía Nacional ya ha identificado el cadáver encontrado en la mañana de este martes por un ciudadano en el litoral de Jinámar. A última hora del día, tras un primer análisis del cuerpo, se descartaba casi al cien por cien la muerte violenta. La hipótesis principal de la investigación es una muerte voluntaria. En todo caso, este miércoles se espera el resultado del análisis forense.

Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, el fallecido es un varón que recibía atención por problemas psiquiátricos y llegó a estar bajo ingreso hospitalario.

La llamada de alerta fue realizada por una persona que paseaba por esta zona de la costa de Jinámar a las 8:30 horas. El testigo informó de que se había encontrado con un cadáver, un varón joven y ensangrentado. De inmediato acudieron efectivos de la Policía Nacional, que acordonaron la zona hasta la llegada de especialistas del grupo de Homicidios y de la Policía Científica.

El cuerpo estaba desnudo y los agentes examinaron la zona en busca de más pistas de lo que pudo suceder.

Noticias relacionadas

Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco

Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco

Las imágenes del hallazgo del cuerpo de un joven en la playa de Bocabarranco

Las imágenes del hallazgo del cuerpo de un joven en la playa de Bocabarranco

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  4. 4 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  5. 5 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  6. 6 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  7. 7 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  9. 9 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  10. 10 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia

El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia