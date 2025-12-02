El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia El análisis forense estará culminado este miércoles

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 22:00 Compartir

La Policía Nacional ya ha identificado el cadáver encontrado en la mañana de este martes por un ciudadano en el litoral de Jinámar. A última hora del día, tras un primer análisis del cuerpo, se descartaba casi al cien por cien la muerte violenta. La hipótesis principal de la investigación es una muerte voluntaria. En todo caso, este miércoles se espera el resultado del análisis forense.

Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, el fallecido es un varón que recibía atención por problemas psiquiátricos y llegó a estar bajo ingreso hospitalario.

La llamada de alerta fue realizada por una persona que paseaba por esta zona de la costa de Jinámar a las 8:30 horas. El testigo informó de que se había encontrado con un cadáver, un varón joven y ensangrentado. De inmediato acudieron efectivos de la Policía Nacional, que acordonaron la zona hasta la llegada de especialistas del grupo de Homicidios y de la Policía Científica.

El cuerpo estaba desnudo y los agentes examinaron la zona en busca de más pistas de lo que pudo suceder.