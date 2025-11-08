Fallece tras ser localizado flotando en el mar en la costa de Granadilla Cuando fue localizado, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Europa Press Santa Cruz de Tenerife Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:37

Un hombre ha fallecido este sábado tras haber sido localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo, en el municipio de Granadilla, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que habían sacado del agua a una persona que se encontraba flotando en el mar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

La Guardia Civil ha activado el protocolo habitual con la unidad de Policía Judicial para, junto con la autopsia, determinar las causas de este fallecimiento.