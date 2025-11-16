Fallece un hombre tras salirse de la vía con su coche en La Orotava El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 13.00 horas de este domingo

Efe Santa Cruz de Tenerife Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Un hombre ha fallecido tras salirse de la vía el coche con el que circulaba en el norte de Tenerife, en La Orotava, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 13.00 horas una llamada alertó al 112 de un accidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios: un helicóptero y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario del helicóptero medicalizado solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

Temas

Servicio de Urgencias Canario