Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). C7

Fallece un hombre tras salirse de la vía con su coche en La Orotava

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 13.00 horas de este domingo

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

Un hombre ha fallecido tras salirse de la vía el coche con el que circulaba en el norte de Tenerife, en La Orotava, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 13.00 horas una llamada alertó al 112 de un accidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios: un helicóptero y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario del helicóptero medicalizado solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  2. 2 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  3. 3 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  9. 9 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  10. 10 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fallece un hombre tras salirse de la vía con su coche en La Orotava

Fallece un hombre tras salirse de la vía con su coche en La Orotava