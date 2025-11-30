Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche El fallecido era un hombre de 60 años | 25 motoristas han perdido la vida en Canarias en este año 2025

Un motorista de 60 años falleció al impactar contra un vehículo estacionado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria poco después del mediodía de ayer domingo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario que se trasladó al lugar con dos ambulancias encontró al hombre en estado de cardiorrespiratoria y trató de reanimarlo, si bien presentaba lesiones incompatibles con la vida y solo pudo confirmar su muerte, se relata en un comunicado del 112.

El accidente, registrado sobre las 12.20 horas en la calle Barahona de Las Palmas de Gran Canaria, movilizó además a agentes de la Policía Local que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes, añade la nota.

Con este fallecimiento ya son 25 las motoristas los que han perdido la vida en Canarias en lo que llevamos de año. Esta misma semana la Asociación de Empresariado del Sector de la Motocicleta, Bicicleta y Vehículos de Movilidad Personal de Las Palmas (Aemoto) y la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (Aipsev), con la colaboración de la Federación Provincial del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) y la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), presentaba el Informe sobre la Seguridad de los Motoristas en Canarias 2025 y arrojaba datos como que el 54% de los motoristas ha sufrido algún accidente a lo largo de su vida.

Los principales factores implicados son otros vehículos (45,7%) y el mal estado de la vía (44,4%). Solo el 26,5% ha recibido formación en conducción segura en los últimos cinco años. La percepción media del riesgo alcanza 8 sobre 10, reflejando una alta conciencia de peligro y responsabilidad.

Desde Femepa y Femete se remarcó la necesidad de «reforzar la formación especializada, mejorar el mantenimiento de las vías y promover el uso del equipamiento homologado como ejes fundamentales de una movilidad más segura y sostenible».

