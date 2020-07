Fallece al volcar su tractor

Un hombre de 63 años de edad ha fallecido este sábado, a las 08.34 horas, al volcar el tractor en el que circulaba en la finca Es Rafal, en Alaró.

Según ha informado Bomberos de Mallorca, el suceso ha ocurrido este sábado, a las 08.34 horas, cuando ha volcado el tractor en el que circulaba en la finca Es Rafal, en Alaró.

La víctima no ha quedado atrapada, sino que ha salido despedida del vehículo, por lo tanto, pese a que se habían desplazado hasta el lugar de los hechos, no ha sido necesaria la intervención de Bomberos de Mallorca. Tampoco de la ambulancia, cuyos sanitarios no han podido sino certificar la muerte del varón de 63 años.

Hasta la finca de Es Rafal se han desplazado Guardia Civil, que se encuentra en estos momentos tratando de esclarecer las causas de lo ocurrido, y Policía Local de Alaró.