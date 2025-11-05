Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
Imagen del helicóptero del 112 durante la evacuación.
Imagen del helicóptero del 112 durante la evacuación. C7

Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar

Se encuentra estable y ha sido trasladada a un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria

Darío Ojeda

Darío Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

Una persona se ha precipitado este miércoles desde un edificio en Gáldar. Tras ser atendida por los servicios de emergencia en el lugar de los hechos, ha sido evacuada en helicóptero hasta un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria. Su estado es estable, según informan fuentes de la Policía Local de Gáldar a CANARIAS7.

Esas mismas fuentes confirman que la accidentada es una menor de 14 años que cayó por la ventana en un edificio en la zona del Burrero. Su estado es estable, con posibles daños en la cadera.

A las 14.10, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada avisando de que una persona se había precipitado al vacío.

El CECOES movilizó servicios de Guardia Civil, Bomberos y dos ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias Canario (SUC). La cercanía del Centro de Salud de Gáldar al lugar del incidente permitió que la víctima fuera atendida de manera rápida.

Los efectivos de emergencias decidieron trasladar a la menor a un hospital de la capital en helicóptero, que aterrizó y despegó a solo unos metros, en el helipuerto de Gáldar situado junto a la GC-2.

