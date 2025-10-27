Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife El avión aterrizó por la pista contraria a la habitual en el aeropuerto tinerfeño para agilizar la llegada del pequeño al hospital

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Los controladores aéreos de Canarias han coordinado una operación aérea de emergencia este lunes para trasladar a un bebé en estado crítico desde Gran Canaria a Tenerife. Según informó la cuenta de 'X' de Controladores Aéreos, el vuelo sanitario requirió una maniobra excepcional en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde el avión aterrizó por la pista 30 (contraria a la habitual, la 12) para ganar tiempo y facilitar el acceso inmediato a los servicios médicos.

Evacuación médica de bebé en estado crítico desde #GranCanaria a #Tenerife donde el aeropuerto del Norte está operando con pista 12.

Coordinamos entre el Centro de Control de #Canarias, el Control Aéreo de Tenerife Norte y la tripulación, el aterrizaje por la pista contraria… pic.twitter.com/gXV0ZTrwoH — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 27, 2025

La coordinación implicó al Centro de Control de Canarias, al Control Aéreo de Tenerife Norte y a la tripulación del vuelo, en una actuación conjunta que permitió priorizar la llegada del pequeño paciente. «De corazón, le deseamos lo mejor al pequeñín», concluye el mensaje difundido por los controladores.

