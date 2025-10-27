Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vuelo que trasladó al bebé desde Gran Canaria a Tenerife. Controladores aéreos

Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife

El avión aterrizó por la pista contraria a la habitual en el aeropuerto tinerfeño para agilizar la llegada del pequeño al hospital

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Los controladores aéreos de Canarias han coordinado una operación aérea de emergencia este lunes para trasladar a un bebé en estado crítico desde Gran Canaria a Tenerife. Según informó la cuenta de 'X' de Controladores Aéreos, el vuelo sanitario requirió una maniobra excepcional en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde el avión aterrizó por la pista 30 (contraria a la habitual, la 12) para ganar tiempo y facilitar el acceso inmediato a los servicios médicos.

La coordinación implicó al Centro de Control de Canarias, al Control Aéreo de Tenerife Norte y a la tripulación del vuelo, en una actuación conjunta que permitió priorizar la llegada del pequeño paciente. «De corazón, le deseamos lo mejor al pequeñín», concluye el mensaje difundido por los controladores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Guía
  4. 4 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  9. 9 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife

Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife