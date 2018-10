«Esto es un desastre, sólo lo sabe quien lo ha vivido»

En la finca de 4.000 hectáreas, Antonio tenía treinta cerdos que cuidaba casi como animales de compañía -"¡no puedo matar ni a un pollo!"- de los que solo sobrevivieron dos. De las cuarenta gallinas que tenía solo quedan once, y a los tres perros los salvó gracias a que su hijo salió a liberarlos de su jaula en mitad del aguacero arriesgando su vida.

La corriente

Las posibilidades de ser llevado por la corriente entre las ocho de la tarde y las once de la noche, cuando el agua empezó a bajar, eran muy reales.

El día siguiente no fue mejor. Antonio se prestó a ayudar a la Guardia Civil en las tareas de rescate. Vestido con su mono de pescar, iba caminando por el cauce inundado indicando a los agentes dónde había coches, pero lo que no se esperaba es ser testigo de una imagen que hoy quiere olvidar.

En el coche

Y es que cerca de su casa encontraron el cuerpo sin vida de Joana Lliteras dentro de su coche, según relata Antonio. "Estaba dentro del coche, la sacaron fuera y la pusieron en un lado; todo eso lo vi", recuerda horrorizado.

A pocos metros de ella, ayer se halló una mochila y zapatillas del hijo de Joana desaparecido que este viernes todo el mundo busca en Son Carrió. Su hija se salvó, la encontró un ciclista horas después.

"Ya me daba miedo hasta mirar, pensaba: 'a ver si me voy a encontrar algo que no quiera ver'. Que sé que es una alegría encontrarlo, entre comillas, pero es algo que nadie quiere ver. Yo tengo el cuerpo a morir", afirma Antonio señalándose las manos temblorosas.

Hoy, sigue limpiando la casa junto a su hijo y dos voluntarios y espera volver pronto a recuperar una cierta normalidad. "Gracias a Dios solo son daños que ya se irán arreglando poco a poco, estamos todos bien", dice mientras ofrece lo poco que tiene a los que se acercan a preguntarle por una experiencia que, resume, "solo lo sabe quien lo ha vivido".