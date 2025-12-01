El escritor lanzaroteño Félix Hormiga, muere a los 74 años El pasado mes de octubre fue nombrado por unanimidad en un acuerdo plenario como Hijo Predilecto de Arrecife

El escritor lanzaroteño Félix Hormiga, ha muerto a los 74 años de edad en su domicilio en Arrecife. El pasado mes de octubre había sido nombrado por unanimidad como Hijo Predilecto del municipio. La causa del fallecimiento se puede deber a problemas de salud que tenía el novelista.

Hormiga destacó durante décadas como pensador crítico, participante activo en la vida cultural y literato. Incluso llegó a ejercer como edil.

Además, realizó una continua reflexión sobre la realidad Canaria, desde sus aspectos más cotidianos, individuales y concretos, hasta los aspectos más colectivos e históricos. Esta teorización de la realidad canaria se muestra en su obra artística donde desarrolla la actualidad y las recreaciones históricas, proponiendo horizontes propios para la Nación Canaria.

El Cabildo de Lanzarote expresa públicamente su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Félix Martín Hormiga, figura imprescindible de la cultura insular y una de las voces más respetadas y queridas en la vida artística, literaria y social de Lanzarote durante las últimas décadas.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, en su nombre y en representación de toda la Institución, lamenta profundamente la pérdida de un creador y pensador cuya trayectoria sobresaliente deja una huella imborrable en la identidad cultural de la isla. «Su compromiso con la cultura, con la memoria colectiva y con la identidad de Lanzarote fue absoluto. Nos deja un legado que seguirá iluminando nuestro presente y nuestro futuro», ha señalado Betancort.

Coalición Canaria Lanzarote transmite su más sentido pésame por el fallecimiento de Antonio Félix Martín Hormiga, conocido como Félix Hormiga, una figura imprescindible de la vida cultural y social de Arrecife y de toda Lanzarote.

«Para varias generaciones de creadoras, estudiosos y ciudadanía comprometida, se convirtió en un referente intelectual y humano; y, para quienes defendemos el valor político y cultural de Canarias, su pensamiento y su voz fueron también una referencia sólida dentro del Nacionalismo Canario, siempre desde la serenidad, el respeto y la profundidad de quien entiende la identidad como un espacio de construcción», señala el secretario general, Pedro San Ginés.

