Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo
Imagen de los cuerpos de emergencia en la playa de Famara ante la aparición del cuerpo sin vida del bañista desaparecido. C7

Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

El cadáver fue localizado por unos bañistas en torno a las 17.00 horas; la Guardia Civil trabaja para confirmar si se trata del joven de 28 años desaparecido el pasado fin de semana

Efe y CANARIAS7

Playa de Famara

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

Un cuerpo sin vida ha sido hallado en la tarde de este martes en la playa de Famara, en Lanzarote, el mismo lugar donde desapareció el pasado domingo un bañista de 28 años de origen indio.

Según ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, el hallazgo se produjo en torno a las 17.05 horas, cuando varios bañistas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar el cadáver en la orilla.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos y agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias y de la evacuación del cuerpo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a la agencia Efe que el cuerpo permanece sin identificar, aunque se están realizando las gestiones necesarias para determinar si corresponde al joven desaparecido el pasado domingo, cuya búsqueda se había reanudado esta misma mañana por tercer día consecutivo.

Desde primeras horas de este martes, el dispositivo de búsqueda incluía medios marítimos, aéreos y terrestres, con la participación de Salvamento Marítimo —a través de la embarcación Al Nair y un helicóptero—, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, bomberos del Consorcio insular y patrullas de la Guardia Civil que rastreaban la zona costera.

El hallazgo del cuerpo pone, previsiblemente, fin a un operativo de búsqueda que se mantenía activo desde la tarde del domingo, cuando el joven fue visto por última vez en el mar con fuerte oleaje en la zona de Famara.

Noticias relacionadas

Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en una playa de Lanzarote

Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en una playa de Lanzarote

Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Famara

Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Famara

Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote

Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  2. 2 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  3. 3 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  4. 4 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  5. 5 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  6. 6

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 El Bo-Guachinche que reinterpreta los sabores más típicos de los canarios
  9. 9 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  10. 10 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo