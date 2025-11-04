Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo El cadáver fue localizado por unos bañistas en torno a las 17.00 horas; la Guardia Civil trabaja para confirmar si se trata del joven de 28 años desaparecido el pasado fin de semana

Imagen de los cuerpos de emergencia en la playa de Famara ante la aparición del cuerpo sin vida del bañista desaparecido.

Efe y CANARIAS7 Playa de Famara Martes, 4 de noviembre 2025, 18:46

Un cuerpo sin vida ha sido hallado en la tarde de este martes en la playa de Famara, en Lanzarote, el mismo lugar donde desapareció el pasado domingo un bañista de 28 años de origen indio.

Según ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, el hallazgo se produjo en torno a las 17.05 horas, cuando varios bañistas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar el cadáver en la orilla.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos y agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias y de la evacuación del cuerpo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a la agencia Efe que el cuerpo permanece sin identificar, aunque se están realizando las gestiones necesarias para determinar si corresponde al joven desaparecido el pasado domingo, cuya búsqueda se había reanudado esta misma mañana por tercer día consecutivo.

Desde primeras horas de este martes, el dispositivo de búsqueda incluía medios marítimos, aéreos y terrestres, con la participación de Salvamento Marítimo —a través de la embarcación Al Nair y un helicóptero—, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, bomberos del Consorcio insular y patrullas de la Guardia Civil que rastreaban la zona costera.

El hallazgo del cuerpo pone, previsiblemente, fin a un operativo de búsqueda que se mantenía activo desde la tarde del domingo, cuando el joven fue visto por última vez en el mar con fuerte oleaje en la zona de Famara.