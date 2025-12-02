Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco La Policía Nacional trabaja para identificar al varón, que estaba desnudo | Se desconoce aún si la muerte fue violenta o accidental

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 10:25 | Actualizado 10:32h.

La Policía Nacional trabaja para identificar un cadáver encontrado esta mañana por un ciudadano en la playa de Bocabarranco, en Jinámar. Los investigadores aún no han podido determinar si el cuerpo presenta indicios claros de muerte violenta.

La llamada de alerta fue realizada por una persona que paseaba por esta zona de la costa de Jinámar a las 8:30 horas. El testigo informó de que se había encontrado con un cadáver, un varón joven y ensangrentado. De inmediato acudieron efectivos de la Policía Nacional, que acordonaron la zona hasta la llegada de especialistas del grupo de Homicidios y de la Policía Científica.

El cuerpo estaba desnudo y, en estos momentos, los agentes tratan de recabar todas las pruebas posibles para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer la identidad de la víctima.

