Imagen de archivo de Playa de Bocabarranco, en Jinámar. C7

Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco

La Policía Nacional trabaja para identificar al varón, que estaba desnudo | Se desconoce aún si la muerte fue violenta o accidental

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:25

La Policía Nacional trabaja para identificar un cadáver encontrado esta mañana por un ciudadano en la playa de Bocabarranco, en Jinámar. Los investigadores aún no han podido determinar si el cuerpo presenta indicios claros de muerte violenta.

La llamada de alerta fue realizada por una persona que paseaba por esta zona de la costa de Jinámar a las 8:30 horas. El testigo informó de que se había encontrado con un cadáver, un varón joven y ensangrentado. De inmediato acudieron efectivos de la Policía Nacional, que acordonaron la zona hasta la llegada de especialistas del grupo de Homicidios y de la Policía Científica.

El cuerpo estaba desnudo y, en estos momentos, los agentes tratan de recabar todas las pruebas posibles para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer la identidad de la víctima.

