En Benidorm tras una odisea en el aeropuerto

«Se arregló el avión y nos llamaron a las 21.00 horas. Salimos definitivamente a las 22.00 horas y llegamos a Alicante a las 00.30 horas», relató Antonio Muñoz, uno de los casi 200 canarios que ayer se vieron atrapados en el aeropuerto de Gran Canaria.

«Con la recogida de equipajes, alguna reclamación por rotura de maleta y el desplazamiento a los hoteles llegamos a Benidorm pasadas las dos de la mañana», describió Muñoz, que se mostró indignado al igual que sus compañeros, por la falta de información. «Esto no se hace. Vamos a emprender acciones contra Evelop, la compañía aérea, con ayuda del Imserso», avisó Muñoz sobre las medidas legales que tomarán.

Los ancianos, de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, organizados en un viaje del Imserso, emprenderán estas acciones legales contra la compañía aérea por dejarles «tirados» en el aeropuerto de Gran Canaria durante todo un día, embarcando en dos ocasiones y regresando a la zona de embarque tras bajarles primero de una de las guaguas que les tenía que llevar al avión y después del mismo avión, por encontrarse la aeronave averiada.

Una vez llegaron a Benidorm en guaguas fueron llevados a distintos hoteles, «cenamos un tentempié y se distribuyó a la gente en las habitaciones», contó el afectado pasadas las tres de la mañana de este 7 de febrero. «Imagina cómo termina la odisea que para la gente de Lanzarote y Fuerteventura se inició la tarde del día 5 y los de Gran Canaria a las 7 de la mañana del día 6», detalló.

«Estamos rendidos, nos acostamos a las tres y pico de la mañana, nos hemos levantado al mediodía», explicó este miércoles el canario por teléfono.

Una vez recuperen el aliento, los ancianos disfrutarán de 15 días en la costa alicantina. Eso sí, no olvidarán esta experiencia: «A estas edades, el que no padece de la próstata, tiene algo del corazón o del riñón... Y llegamos tocados. Tocados y enfadados. A la gente en general le ha afectado mucho, si fuéramos jóvenes.. pero no lo somos y estamos molidos», denunció el anciano.