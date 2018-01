‘El Yoyas’: «No ha habido agresión física»

Desmiente agresión física a Fayna

Carlos ha asegurado que no ha podido haber agresión porque ni siquiera se han visto. El Yoyas afirma que «¡Yo fui a ver a mi hijo! ¡Y no pude verle, porque a esta señora no le salió de las narices! Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana». «No ha habido amenaza ni ha habido agresión física, porque ni nos hemos visto. Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses»