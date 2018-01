El Rubio, con permiso a final de año

Dejando a un lado las cuestiones estrictamente judiciales, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el letrado de la familia del menor desaparecido, y las policiales, con la Guardia Civil que mantiene en marcha la Operación Yéremi, los que sufren día a día la ausencia del niño son sus familiares.

Ellos, desde la mesura y paciencia que les ha caracterizado desde el día 10 de marzo de 2007 siguen aguardando con angustia que alguien les ofrezca una noticia sobre el paradero del menor, que fue arrancado de sus vidas cuando solo tenía siete años de edad.

Ithaisa Suárez, su madre, no pierde la esperanza de que algún día pueda dar con el paradero de su criatura, aunque en un ejercicio de entereza sostiene que han «aprendido a soportar el dolor, porque la verdad es que nos morimos por dentro» después de casi once años de calvario. «Pero tenemos que seguir adelante, no nos queda otra hasta que sepamos donde está Yéremi y estoy convencida de que algún día lo conseguiremos», reflexiona.

Ella, en compañía de sus padres, su pareja sentimental y sus tres hijos, no duda en reconocer que su angustia no ha cesado en ningún momento, pero ahora cuando recibe noticias relacionadas con su hijo o alguien le comenta algo, ya «ni me salen las lágrimas. He llorado y sufrido tanto dolor que no me salen las lágrimas. Ahora nos ponemos enfermos por este vacío grande y angustia que llevamos soportando desde 2007. Aún recuerdo como si fuera ayer el día de su desaparición, cuando aparqué el coche al lado del solar de casa de mis padres después de haber ido a comprar pollos para comer y vi allí a mi niño jugando con sus primos pequeños», relata mientras detalla que lo último que recuerda que le dijo fue «sube a comer Yeri» y él le contestó «vale mami».

«Todo lo que nos ha pasado es muy injusto y, aunque nadie se merece pasar por algo así, no nos dejamos de preguntar día tras día por qué nos ha tenido que ocurrir a nosotros todo esto. Es muy duro, lo peor por lo que se puede pasar», se lamenta.

Ithaisa Suárez ha querido destacar el trabajo realizado durante todos estos años por las personas que se «han desvivido investigando día y noche. Hay muchos a los que incluso considero como de mi familia y en especial a los componentes de la Guardia Civil que siguen luchando hasta el final para encontrar a mi niño. Les debemos mucho y siempre les estaremos agradecidos».

Por último, volvió a reiterar su confianza en que «la justicia sea eso, justa y que sigan investigando al Rubio» después del archivo provisional de la causa.