El juez al coronel: «No me venga con chirigotas y cobardías»

La sanción de 500 euros que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial impuso el pasado 19 de diciembre al magistrado José Manuel Hermo Costoya –instructor del caso de Yéremi Vargas– por «desconsideración» a la Guardia Civil se basa principalmente en una conversación telefónica que el magistrado mantuvo el 9 de marzo de 2017 con el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí.

CANARIAS7 ha tenido acceso al texto de la resolución del expediente disciplinario. Según el relato declarado probado, aquel 9 de marzo el magistrado que a la sazón acabaría archivando provisionalmente el caso Yéremi estaba molesto con el coronel, porque éste le había enviado un oficio «llegando a comparar su actuación con la de los anteriores instructores de un proceso penal con más de 10 años de duración y de una especial repercusión social».

Tras preguntar Hermo Costoya a Sánchez Corbí por qué le había remitido ese oficio, el juez «subiendo el tono de voz», le dijo: «ya está bien, usted no es el encargado de la investigación, usted no es nadie; es de sinvergonzonería, irresponsabilidad y falta de respeto presentar ese escrito, porque no tiene ni idea de las actuaciones». Y añadió: «No me venga con milongas, ¿quién se cree usted? Sólo coge lo que le interesa del atestado y quiere dejar mal al juez porque cree que no va a llegar a las mismas concusiones.

Agrega el expediente que, tras mostrar el coronel su desacuerdo con las recriminaciones, rebatiéndole sus manifestaciones, Hermo le replicó: «Eso son mentiras e insidias, no me venga con chirigotas y cobardías».

Según concluye la certificación de resolución del expediente, cuando el coronel se despidió del magistrado «deseándole suerte en su Juzgado», este le respondió: «y usted en su trabajo, y espero que lo haga bastante mejor a partir de ahora».

La sanción al magistrado (500 euros y apercibimiento) es susceptible de recurso ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.