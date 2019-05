El diseñador Daniel Pages denuncia la desaparición de un traje en la Gala de la Reina

Aunque el creativo no obtuvo premio en la cita capitalina, lo cierto es que sí consiguió alzarse con el título de primera dama de honor en las carnestolendas de Maspalomas. Sin embargo, la polémica se desató cuando, de vuelta a Gran Canaria tras finalizar los carnavales, no hubo forma de recuperar el traje correspondiente.

«Ni estaba donde lo habíamos dejado expuesto ni nos dijeron dónde encontrarlo, no quieren devolverme mi traje», comenta el diseñador, quien a su juicio, «había acordado verbalmente con Tamara Fietz y luego mediante un contrato firmado con el Centro Comercial Varadero, recogerlo a las pocas semanas de terminar la fiesta en el sur de la isla. El contrato lo terminaron firmando en noviembre de 2018 el propio diseñador y el Presidente de la Comunidad de Propietarios del C. C. Varadero, una sociedad que, curiosamente, está vinculada al padre de Tamara Fietz.

A su juicio, «toda la negociación se llevó en las semanas previas a la firma del contrato vía teléfonica, por mensajería instantánea y a través de correos electrónicos con Tamara y con su padre Klaus y no me puedo creer que me esté pasando esto después de tantos años dedicados al mundo del carnaval, son muchas horas invertidas y el colectivo de los diseñadores de nuestra tierra no se puede permitir que se rían de nuestro trabajo», recalcó.

En paralelo, se da la circunstancia de que Tamara Fietz concurre en la actualidad a las elecciones autonómicas como número 3 de ‘Juntos x Gran Canaria’ al Parlamento regional por la isla de Gran Canaria, ha declinado dar declaraciones a este medio de comunicación.