El bebé atacado por el perro estaba en el carrito

El perro que causó la muerte a un bebé de 17 días en Fascia, Tenerife, le atacó mordiéndole en la cabeza cuando estaba en el carrito. Los padres del menor lograron separarles pero los servicios de emergencia nada pudieron hacer por su vida. El animal es un pastor belga malinois, no catalogado como peligroso.

El bebé fallecido en Fasnia, Tenerife, a consecuencia del ataque de su perro tenía sólo 17 días. Los padres acababan de contactar con un experto para adiestrar al animal, que no está considerado como raza peligrosa.

Los padres consiguieron separar al perro del bebé, pero las heridas que le hizo en la cabeza eran incompatibles con la vida y los servicios de emergencia no pudieron salvarle. El perro es un pastor belga malinois, no catalogado como perro peligroso que, tras el ataque escapó. El animal posteriormente no se mostró agresivo cuando lo capturaron.

El animal pudo actuar así por muchas razones. Quizá hayan sido celos, estrés previo o una mala presentación del bebé al perro, según afirman expertos y veterinarior.

Los expertos insisten en que no hay que dejar jamás solos a los niños con un perro. Si vamos a cambiar rutinas al perro con la llegada de un niño a la familia es mejor hacerlo durante el embarazo. Para que no asocie al bebé con cambios negativos. Los malinois se usan en deportes extremos pero tanta actividad también puede estresarlo.