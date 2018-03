Dos tragedias y el mismo dolor

En las últimas semanas la familia de Yéremi Vargas ha revivido el dolor de su desaparición, si cabe de forma aún más lacerante, no solo por cumplirse once años sin saber dónde está Yéremi, sino porque la desaparición del pequeño Gabriel Cruz, en la tarde del martes 27 de febrero cuando iba de caminando a la cercana casa de su abuela, en Almería, les ha hecho revivir su propia tragedia. «Nos ha conmocionado mucho el caso de Gabriel Cruz porque hemos revivido nuestro caso día a día. Son gente que ha pasado por lo mismo que nosotros, exactamente igual a como lo vivimos», afirmó esta semana Juan Francisco Vargas, padre de Yéremi.

Un dolor compartido que también ha sentido Ithaisa Suárez. «Lo he vivido bastante mal porque me he visto reflejada en cada momento, desde la desaparición de Gabriel la veía y sabía el dolor que estarían pasando porque es el mismo dolor que yo pase y por el que sigo pasando. Veía a esos padres y me veo reflejada en ellos. Cada día rezaba con la esperanza de que encontrasen al niño. Lo hemos pasado bastante mal durante estas semanas, toda mi familia lo ha pasado mal», añade Suárez.

Un dolor que sigue presente cada día once años después de la última vez que vieron a Yéremi Vargas en un solar junto a la vivienda familiar de la calle Honduras, en Vecindario, y que cada mes de marzo se intensifica sin que puedan remediarlo. Pero siguen adelante confiados en saber qué pasó con Yéremi