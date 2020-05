Dos policías se graban humillando a una transexual

En el vídeo se ve a dos policías en el interior de una patrulla parados junto a una transexual, y el conductor graba a su compañero que dice a esta persona: «De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?». Este agente añade: «te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié», mientras su compañero que está grabando la escena dice: «no, no, hay que denuciarle». «Que te vayas cerdo», espeta el policía local antes de detener la grabación.

La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha difundido el vídeo en su cuenta de Twitter y califica la actitud de los policías locales de «intolerable». «Se está recabando toda la información posible de lo sucedido pero vaya por delante nuestro apoyo y solidaridad a esta mujer ante la violencia y la transfobia que ha sufrido», añade en el tuit.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha confirmado a EFE que los hechos se están investigando y, en función de lo que se determine tras el análisis del vídeo, se procederá a tomar las medidas correspondientes.

La Conselleria de Justicia está investigando los hechos para poder recabar toda la información sobre este comportamiento, que ha calificado de inaceptable, y ha recordado que la policía debe actuar con proporcionalidad, según han indicado a EFE fuentes de este departamento. En un tuit, Justicia asegura que se trata de «una actitud intolerable» y que «llegará hasta el final» para depurar responsabilidades. Por su parte, la Federación Plataforma Trans ha denunciado «el acto grave de abuso» hacia una mujer trans por parte de un agente de Policía Local, del que ha sido informado por el Observatorio Valenciano Contra La LGTBIfobia, así como por redes sociales, donde circula el vídeo, que tiene ya más de 270.000 visualizaciones en Twitter.

«Lamentamos profundamente que estos agentes, desde su posición de autoridad cometan tan execrable acto que nada tiene que ver con la gran labor que estos días están desempeñando las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta situación excepcional que estamos viviendo», han señalado en un comunicado. La Federación Plataforma Trans y el Observatorio Valenciano Contra La LGTBIfobia condenan «tan deleznable acto» y solicitan la identificación de los agentes y su cese «por un posible delito de odio con el agravante de transfobia, así como la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI».

«No podemos tolerar un ataque tan grave a los derechos humanos fundamentales y menos aún si este viene de quienes tienen la obligación de hacerlos respetar y protegerlos», según ha manifestado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé. Esta entidad pide a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y al Ministerio del Interior a que en la mayor brevedad posible «depuren responsabilidades y den ejemplo de que España es un país comprometido con la igualdad y la diversidad, donde el odio no tiene cabida».

Consultado por EFE, Lambda ha indicado que no disponen de información pero están preparando un mensaje de condena. Asimismo, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha calificado la actuación de los agentes de la policía de «repugnante» y ha anunciado que el lunes llevará este hecho al Congreso.