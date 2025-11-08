Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Resultados del Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025 de la Lotería Nacional
Imagen de archivo del centro de emergencias de la Guardia Civil. C7

Dos heridos, uno de ellos grave, tras la colisión de su vehículo contra un árbol en Granadilla,Tenerife

Los bomberos liberaron a una mujer que había quedado atrapada en el interior del habitáculo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:21

Un hombre y una mujer resultaron heridos en la noche de este viernes, uno de ellos de carácter grave, tras colisionar su vehículo contra un árbol en la TF-21, en el punto kilométrico 81 aproximadamente, en Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:39 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que, por tanto, dos personas requerían de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, efectivos de bomberos aseguraron el vehículo, liberaron a una mujer que había quedado atrapada en el interior del habitáculo y realizaron labores de limpieza en la calzada.

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado asistió a los afectados. Uno de ellos, la mujer, presentó politraumatismos de carácter grave. Finalmente, precisaron de traslados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias.

Mientras, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

