Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria Los asaltantes, que iban enmascarados, robaron las cajas registradoras con dinero del supermercado ubicado en Las Palmas de Gran Canaria

Dos personas encapuchadas atracaron presuntamente en la tarde noche de este viernes el supermercado Spar ubicado en la calle Diego Betancor Suárez en el barrio de La Feria en Las Palmas de Gran Canaria, según informaron fuentes del establecimiento a este periódico.

Los individuos accedieron al local portando máscaras en sus rostros y armados con cuchillos. Según señalan desde el comercio, los presuntos atracadores se llevaron las cajas registradoras con dinero antes de emprender la huida. Por fortuna, no se registraron heridos.

