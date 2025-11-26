Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones

Al menos siete vehículos se han visto implicados

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:33

Nuevo caos en las carreteras de Las Palmas de Gran Canaria. La autopista GC-3, casi en la confluencia con la GC-1 y en las dos direcciones, ha sido escenario en la mañana de este miércoles de dos accidentes de tráfico, con al menos siete vehículos implicados.

El 112 Canarias informa en sus redes sociales que tres personas resultaron heridas de carácter leve.

Los siniestros provocaron fuertes retenciones en las dos vías, aunque en estos momentos la circulación ya ha sido restablecida.

