Detienen a un trabajador de discoteca en Puerto Rico tras un altercado: tenía una orden de búsqueda judicial

La Policía Local de Mogán ha detenido a dos personas sobre las que pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas por los Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el propio cuerpo policial.

La primera detención se produjo durante la madrugada del domingo 26 de octubre, alrededor de la 1.15 horas, en la zona de ocio nocturno del Centro Comercial Puerto Rico. Los agentes identificaron a un trabajador de una discoteca implicado en un altercado ocurrido horas antes y comprobaron que contaba con antecedentes policiales.

Un día después, el lunes 27 de octubre, tuvo lugar la segunda intervención, esta vez en el depósito municipal de vehículos. El individuo se disponía a retirar un coche cuando los agentes descubrieron que carecía de carnet de conducir. Tras verificar los datos con la Sala de Transmisiones de la Policía Local y el Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico, se confirmó que también estaba bajo orden de búsqueda y captura.

