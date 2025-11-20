Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario La detención se produjo después de que varios meses atrás el Seprona tuviera conocimiento de la eliminación de varios ejemplares sin contar con las autorizaciones necesarias

Ep Santa Lucía de Tirajana Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:38h.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con base en Vecindario (Gran Canaria), ha investigado y detenido el 4 de noviembre de 2025 a un hombre por un presunto delito contra la flora y la fauna, relacionado con la tala y poda no autorizada de varios ejemplares de Phoenix canariensis (palmera canaria), aunque posteriormente se puso en libertad, mientras continúan las diligencias judiciales.

La detención se produjo después de que varios meses atrás el SEPRONA tuviera conocimiento de la eliminación de varias palmeras canarias sin contar con las autorizaciones necesarias.

Esta actuación, realizada sin los permisos administrativos preceptivos, afectó a ejemplares de Phoenix canariensis, una especie emblemática y protegida del archipiélago y cuya intervención requiere siempre de autorización previa, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Esta especie de la flora canaria figura en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre la protección de la flora vascular silvestre de Canarias, una norma que establece su protección y prohíbe su tala, poda o destrucción sin permiso.

Por ello, el incumplimiento de esta normativa puede suponer no solo una infracción administrativa, sino también un delito penal cuando, como en este caso, se ocasionan daños a un elemento «tan representativo y valioso» del patrimonio natural de Canarias.

Así, tras detectar el daño, desde el Seprona se inició una investigación para esclarecer los hechos, permitiendo las pesquisas constatar que el responsable había solicitado una autorización para la tala, aunque la petición se realizó con posterioridad a los trabajos de tala y poda.

La investigación también determinó que, por encontrarse la parcela en suelo rústico, la entidad competente para emitir dicha autorización era el Cabildo de Gran Canaria, trámite que nunca llegó a completarse.

Las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, donde continuará el procedimiento judicial.