Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo critica la «pobre» herencia que recibió en vivienda
Imagen de la droga incutada por la Policía de Mogán. C7

Detienen a un hombre en Mogán con marihuana, hachís y cocaína en un coche de alquiler

El detenido ya había sido relacionado en actuaciones previas por posesión de estupefacientes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre al interceptarlo en un vehículo de alquiler con tres bolsas de marihuana (11 gramos), dos piezas de hachís (6,3 gramos) y 18 envoltorios de cocaína (8,10 gramos).

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 31 de octubre en la avenida Tomás Roca Bosch, en el núcleo turístico de Puerto Rico. Tres agentes de paisano reconocieron a dos hombres que ya habían sido relacionados en actuaciones previas por posesión de estupefacientes, uno en el interior de un vehículo y otro justo al lado de este. La actitud sospechosa del conductor, que salió por el lado del copiloto, y al percatarse de la presencia policial, lanzó las llaves del coche a varios metros de distancia, motivó la intervención de los agentes.

El hombre que se encontraba en el exterior del vehículo, aunque nervioso y evasivo con los agentes, no portaba sustancia alguna. Sin embargo, tras realizar el registro del vehículo, encontraron las drogas mencionadas junto a la puerta izquierda delantera y en uno de los compartimentos. También hallaron el contrato del alquiler del vehículo. Por lo tanto, procedieron a detener al conductor por un presunto delito contra la salud pública, trasladándolo primero a la comisaría para tramitar las diligencias, y posteriormente al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.

El vehículo fue llevado al depósito municipal para realizar otro registro exhaustivo por la Unidad Canina de la Policía Local, con el fin de verificar si habían más sustancias

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  7. 7 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  8. 8 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  9. 9 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  10. 10 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detienen a un hombre en Mogán con marihuana, hachís y cocaína en un coche de alquiler

Detienen a un hombre en Mogán con marihuana, hachís y cocaína en un coche de alquiler