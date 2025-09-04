Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II La droga incautada alcanza un valor estimado de 8.228 euros en el mercado penitenciario

Imagen de la droga incautada a dos mujeres cuando intentaban introducirla en el Centro Penitenciario Las Palmas II.

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendidas cuando pretendían introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario Las Palmas II, situado en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 1 de septiembre de 2025, cuando los agentes, en coordinación con el personal de seguridad del centro, interceptaron a ambas mujeres durante el control de acceso. Las investigadas se dirigían a realizar un encuentro íntimo y una visita familiar con dos internos, respectivamente.

En una zona reservada, las mujeres entregaron voluntariamente varios envoltorios ocultos en la ropa íntima. En total se incautaron alrededor de 15 gramos de cocaína, 9 gramos de heroína y 8 gramos de hachís, además de dos teléfonos móviles.

El valor de la droga en el mercado ilícito se ha estimado en 1.371 euros en calle, cifra que podría multiplicarse hasta 8.228 euros en el interior de un centro penitenciario debido a la distinta oferta y demanda.

Las dos detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.