Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria le incautó varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo

Imagen de un furgón de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este domingo a un hombre al que pillaron vendiendo cocaína en la zona de Las Alcaravaneras.

Así lo ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales, que además agregan que la actuación fue llevada a cabo por agentes de la UE-GOIA, quienes realizaron un seguimiento discreto en la zona y observaron una transacción de droga.

De esta manera, procedieron a la interceptación del individuo, al que se le incautaron varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, por lo que fue detenido por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes.

Por su parte, los policías locales se hicieron cargo de instruir las diligencias.

La UE-GOIA 👮‍♂️ detuvo a una persona por presunto tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de #Alcaravaneras.

Durante un seguimiento discreto, los agentes observaron una transacción de cocaína, incautando varios envoltorios y dinero en efectivo.

Se instruyeron diligencias. pic.twitter.com/uao1bLVXRZ — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) November 9, 2025

Temas

Cocaína

Policía