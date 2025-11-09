Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un furgón de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. C7

Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria le incautó varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este domingo a un hombre al que pillaron vendiendo cocaína en la zona de Las Alcaravaneras.

Así lo ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales, que además agregan que la actuación fue llevada a cabo por agentes de la UE-GOIA, quienes realizaron un seguimiento discreto en la zona y observaron una transacción de droga.

De esta manera, procedieron a la interceptación del individuo, al que se le incautaron varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, por lo que fue detenido por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes.

Por su parte, los policías locales se hicieron cargo de instruir las diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  8. 8 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  9. 9 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la creadora de contenido Priscila Betancort

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras

Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras