Detenido tras una oleada de robos en vehículos en Agüimes Se le atribuyen un total de 14 robos con fuerza mediante el método de 'fractura ventanilla triangular' | En una primera fase de la investigación, el detenido entró en prisión por 6 de los delitos cometidos

Agentes de la Guardia Civil de Agüimes, ha dado por finalizada una exhaustiva investigación que culmina con la detención e imputación a una persona por su presunta participación en un total de 14 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, en el polígono de Arinaga.

La investigación desarrollada tuvo como objetivo vincular al detenido con una serie de ilícitos que generaron una fuerte preocupación en el ámbito empresarial e industrial de Agüimes. Los delitos cometidos se concentraron en vehículos estacionados tanto en la vía pública como en el espacio perimetrado del Polígono Industrial de Arinaga.

El patrón de actuación predominante en casi la totalidad de los 14 robos investigados fue el mismo: el método de la 'fractura ventanilla triangular puerta trasera'; este método implica la violencia sobre el cristal pequeño ubicado en la puerta trasera para acceder al interior del vehículo.

Una vez dentro, el autor sustraía principalmente artículos tecnológicos de valor como teléfonos, discos duros, ordenadores portátiles y dinero en efectivo, así como enseres personales de las víctimas.

La investigación de la Guardia Civil logró establecer una convicción fundada sobre la participación del detenido mediante la acumulación de indicios irrefutables.

El análisis minucioso de las cámaras de videovigilancia de varias empresas captaron al presunto autor circulando en una patineta eléctrica por las calles afectadas, identificándose este como el medio de transporte característico del delincuente en el área de influencia delictiva.

Otro de los indicios concluyente fue la identificación del detenido por parte de los vigilantes de seguridad del Polígono de Arinaga; entre sus pertenencias encontraron artilugios considerados por la Guardia Civil como idóneos para perforar las ventanillas de los vehículos, además de establecer por los investigadores coincidencias durante los días de los hechos en sus vestimentas y medio de transporte (patineta eléctrica).

Finalmente se obtuvieron testimonios claramente incriminatorios de esta persona, pero el indicio más concluyente fue el cese radical de la actividad delictiva en el Polígono Industrial de Arinaga inmediatamente después del ingreso en prisión del detenido.

El detenido ingreso en prisión el 11 de junio de 2025 por 6 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos el 10 de junio de 2025, sin embargo, la labor del área de investigación de la Guardia Civil de Agüimes no cesó en la refundición de denuncias previas que se conservaban en la Unidad, recabando indicios suficientes para imputarle otros 8 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, elevando el total de imputaciones a 14.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de guardia de Telde