Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica El médico de un centro privado del municipio grancanario utilizó el mismo modus operandi con ambas víctimas

Ep Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 12:12

Un médico de un centro privado de Telde, en Gran Canaria, ha sido detenido por la Policía Nacional este jueves por presuntamente abusar sexualmente de, al menos, dos mujeres jóvenes que acudieron a la clínica como pacientes.

La detención, que se encuentran en fase de investigación, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, se ha producido después de que una las víctimas de este médico decidiera denunciar tras recomendarle su masajista acudir al mismo porque quería bajar de peso y ejercía como nutricionista.

La joven, según informan a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos, cuando acude a las primeras consultas el médico empieza a filtrear con ella y le indica que se ponga en ropa interior para pesarla, exponiéndole en un momento que «retiene líquidos», motivo por el que la invita a ponerse boca abajo en una camilla y hacerle un masaje linfático, después de haberle puesto crema por todo el cuerpo.

Ante todo esta situación, la joven se muestra sorprendida, ya que es un médico y no un masajista. Aún así vuelve a acudir a la siguiente cita, en la que el hombre le insiste en que está reteniendo líquidos y, en esta ocasión, le vuelve a dar un masaje pero sin máquina y hasta los dedos de los pies, que en una consulta posterior presuntamente se los introdujo en su boca.

Tras vivir esta situación, la joven se lo cuenta a su masajista, que le reconoce que otra clienta le había comentado lo mismo.

Se trata de la segunda víctima, que también ha denunciado, y con la que se repite el mismo patrón de los hechos, si bien en este caso la mujer decidió abandonar la consulta en uno momento en el que el médico le daba un masaje y él le indicó que tenía que ir al baño, aprovechando la joven ese instante para salir de la consulta.