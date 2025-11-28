Detenido por robar 450 euros de la caja registradora de un centro de lavado de vehículos en el sur de Gran Canaria Los agentes comenzaron la investigación el 9 de noviembre cuando el propietario presentó una denuncia explicando que alguien había forzado la oficina del local y se había llevado la caja registradora

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Vecindario detuvo a un hombre como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas al presuntamente robar la caja registradora con 450 euros de un establecimiento de lavado de vehículos de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

Según informa la Benemérita, la investigación comenzó el 9 de noviembre cuando el propietario presentó una denuncia explicando que alguien había forzado la oficina del local y se había llevado la caja registradora.

Los agentes realizaron así diferentes pesquisas, entre ellas la toma de declaraciones del denunciante y de un testigo, una detallada inspección ocular y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.

Además, paralelamente, la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana fue fundamental, ya que el cuerpo municipal localizó la caja cerca de una zona de reciclaje, y a pocos metros del establecimiento afectado.

Por su parte, el análisis de las imágenes mostró al presunto autor, que vestía un gorro, una chaqueta marrón, zapatillas deportivas y una mascarilla quirúrgica, posiblemente para dificultar su identificación.

De igual modo, la inspección ocular realizada en el lugar donde se encontró la caja destrozada permitió recolectar evidencias físicas como la chaqueta marrón y la mascarilla, confirmando que se trataba del mismo individuo.

Finalmente, el presunto autor fue detenido el 14 de noviembre en Santa Lucía y las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.