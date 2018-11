Detenido por incendiar vehículos de sus exparejas

La operación comenzó por la denuncia, del pasado día 9 de septiembre, de la víctima, residente en Gran Canaria, que declaraba que su ex pareja -experto en seguridad informática- creía que la estaba acosando en las redes sociales y que durante la madrugada del citado día 9 su vehículo se incendió. Sin embargo en primera instancia no había ninguna evidencia que demostrase de forma directa que su ex pareja la estuviera acosando por las redes sociales, y que pudiera estar implicado en el incendio de su vehículo particular.



No obstante, tras las primeras actuaciones e indagaciones de comprobación del delito se observaron elementos y circunstancias que hacían sospechar que el incendio tenía un origen criminal. Por esas circunstancias, especialistas en investigación de incendios y criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas practicaron una inspección técnico-científica del vehículo incendiado, descubriendo evidencias que sustentaban que la causa del incendio era intencional.



A partir de ese momento los agentes del ETPJ centraron las pesquisas en la expareja de la denunciante, un varón de 31 años de edad y residente en Madrid; de esta manera los agentes comprobaron que A.P.G. había tomado un vuelo con destino a Gran Canaria el día previo al incendio del vehículo, regresando a Madrid tras producirse el mismo.