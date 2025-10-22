Detenido un hombre por matar intencionadamente a una gata El varón agredió al animal con unas llaves causándole una hemorragia que acabó con su vida

La Guardia Civil, a través del equipo del SEPRONA de Vecindario, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra los animales. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto de 2025 en un residencial del municipio de Mogán (Gran Canaria) y tuvieron como víctima mortal a una gata callejera de unos siete u ocho años, conocida por los vecinos como Millu.

Gracias a las imágenes de videovigilancia del complejo, se observa cómo el detenido se aproxima a la gata con un manojo de llaves en la mano y golpea al animal con ellas, causándole una hemorragia que acabó con su vida. Las grabaciones reflejan con crudeza el sufrimiento extremo que el animal padeció durante casi un minuto antes de morir.

El atestado instruido por la Guardia Civil subraya que proteger a los animales es una cuestión ética y de civismo, responsabilidad compartida por todos los ciudadanos.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, acompañadas de las pruebas necesarias para la persecución penal del delito.