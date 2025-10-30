Detenido en el aeropuerto de Vigo con armas en la maleta antes de intentar volar a Gran Canaria Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, el hallazgo de las armas se produjo en la terminal del aeropuerto, en la mañana de este miércoles, cuando la maleta pasaba por los controles

Un juzgado de Vigo investiga el transporte de varias armas en una maleta, intervenidas en el aeropuerto de Peinador, en un operativo de la Guardia Civil en el que se ha detenido a un hombre de 42 años de edad y de nacionalidad española.

Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, el hallazgo de las armas se produjo en la terminal del aeropuerto, en la mañana de este miércoles, cuando la maleta pasaba por los controles.

Así, los servicios de seguridad alertaron de que una de las maletas facturadas en un vuelo a Gran Canaria parecía contener armas de fuego tras ser analizada mediante el equipo de rayos X.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron a examinar la maleta en presencia de su propietario y comprobaron que, en su interior, había seis armas cortas (pistolas), un revólver, una escopeta de cañón recortado, una mira telescópica y un arma larga (escopeta).

El dueño de la valija alegó que le habían pagado 3.000 euros en un hotel del entorno del aeropuerto vigués para que pasara esas armas en la maleta. Los agentes procedieron a su detención por un supuesto delito de tráfico de armas.

Por el momento no han trascendido más detalles de esta investigación en curso, aunque fuentes judiciales han avanzado que no está previsto que el arrestado pase a disposición del juzgado de instrucción este jueves.