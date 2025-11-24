Detenido por abandonar a su hijo en Tenerife para que fuera tutelado como menor no acompañado El menor apareció indocumentado en dependencias policiales afirmando haber llegado a España a bordo de una embarcación tipo patera

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife a un ciudadano extranjero por un presunto delito de abandono de menores, al considerar que viajó a España con la intención de dejar a su hijo solo y en desamparo con el fin de que fuera tutelado como menor extranjero no acompañado.

La investigación correspondiente comenzó cuando el menor apareció en dependencias policiales afirmando haber llegado a territorio nacional sin compañía de ningún adulto, a bordo de una embarcación tipo patera, según ha indicado este lunes el cuerpo policial en un comunicado.

Sin embargo, el menor estaba acompañado de dos adultos que afirmaron haberlo encontrado solo y en situación de desamparo en una parada de guaguas de una localidad cercana.

Posteriormente, los agentes comprobaron que en realidad el menor habría entrado en España a principios de octubre a través de un vuelo procedente de Casablanca con destino Tenerife Sur en compañía de su padre, extremo que el menor confirmó más adelante.

Al parecer, según el relato policial, ambos viajaron con pasaportes válidos y visado Schengen de corta duración expedido normalmente a turistas.

En la investigación policial se determinó que el padre del menor tenía previsto abandonar la isla y tomar un vuelo con destino Sevilla, dejando al menor en Tenerife.

Ante estos hechos, se organizó un dispositivo policial que culminó con su detención en el aeropuerto, en el momento del embarque.

En ese instante, el detenido estaba acompañado por los dos hombres que previamente habían acudido a la comisaría con el menor, los cuales habrían colaborado activamente en el desarrollo del plan de abandono, según la Policía Nacional.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y se le imputa un presunto delito de abandono de menores.