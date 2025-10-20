Detenidas tres personas por robos con fuerza en locales comerciales en Costa Adeje y Los Cristianos

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Lunes, 20 de octubre 2025, 10:39 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de múltiples robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales y complejos turísticos ubicados en Costa Adeje y Los Cristianos.

En concreto, en los últimos tres meses han sido detenidos como presuntos responsables de diversos robos con fuerza y hurtos, decretando finalmente la autoridad judicial prisión para los tres detenidos.

Con la entrada en prisión provisional de estas tres personas se eleva a seis el número total de detenidos en distintas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional durante el último mes, habiendo decretado la autoridad judicial prisión provisional para cinco de ellos, recoge una nota de la Policía Nacional.

El cuerpo detalla que gracias a la labor y coordinación de los agentes, se ha logrado poner fin a esta actividad delictiva que venía causando un notable perjuicio en establecimientos comerciales y complejos turísticos de Costa Adeje y Los Cristianos.