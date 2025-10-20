Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucedió en Tenerife

Detenidas tres personas por robos con fuerza en locales comerciales en Costa Adeje y Los Cristianos

La autoridad judicial ha decretado prisión para todos ellos

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:39

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de múltiples robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales y complejos turísticos ubicados en Costa Adeje y Los Cristianos.

En concreto, en los últimos tres meses han sido detenidos como presuntos responsables de diversos robos con fuerza y hurtos, decretando finalmente la autoridad judicial prisión para los tres detenidos.

Con la entrada en prisión provisional de estas tres personas se eleva a seis el número total de detenidos en distintas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional durante el último mes, habiendo decretado la autoridad judicial prisión provisional para cinco de ellos, recoge una nota de la Policía Nacional.

El cuerpo detalla que gracias a la labor y coordinación de los agentes, se ha logrado poner fin a esta actividad delictiva que venía causando un notable perjuicio en establecimientos comerciales y complejos turísticos de Costa Adeje y Los Cristianos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  5. 5 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  6. 6 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  7. 7

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  8. 8 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  10. 10 El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenidas tres personas por robos con fuerza en locales comerciales en Costa Adeje y Los Cristianos

Detenidas tres personas por robos con fuerza en locales comerciales en Costa Adeje y Los Cristianos