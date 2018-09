Detenida una mujer por requisarle el móvil a su hija

Según un medio estadounidense y la versión de la madre, la hija, tras quedarse sin teléfono, decidió interponer una denuncia ante la policía, contando apoyo de su padre y exmarido de la mujer. El padre aseguraba que, en realidad, el móvil era suyo, y que su exmujer se lo había robado.

Poco después unos agentes acudieron al domicilio de Jodi May, la madre, que acababa de dar a luz hace cuatro semanas, para proceder a su detención. La mujer decidió contar su experiencia a través de la red social de Facebook: “Me dijo que me iba a arrestar y le pregunté si podía entregarme el lunes siguiente porque tenía un nuevo bebé y aún no se alimentaba con biberones”, explicó. Sin embargo, la policía no hizo caso y se la llevó detenida. Jodie pasó horas dentro de una celda hasta que fue liberada gracias al pago de una fianza de 200 dólares. Finalmente, en la celebración del juicio, en el que la mujer se enfrentaba a una pena de 93 días de prisión por el hurto, la situación quedó aclarada, ya que se descubrió que el móvil sí era de su hija y no del exmarido.