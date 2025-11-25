Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes antes del despegue, cuando la tripulación solicitó la presencia de los agentes por la violenta actitud de una pasajera

Violento suceso el que ha ocurrido este pasado lunes en un avión que despegaba de Gran Canaria hacia Irlanda. Según ha podido saber este periódico, una mujer y luchadora profesional de MMA, Sinead Kavanagh, fue detenida por la Guardia Civil tras agreder en varias ocasiones a dos agentes antes del despegue.

La tripulación solicitó la presencia de los Guardias Civiles al no poder controlar la violenta actitud de esta pasajera. Cuando los agentes llegaron al lugar, la detenida se resistió de forma agresiva y golpeó en varias ocasiones a los agentes, dejándoles heridas de diversa consideración y causándoles la baja laboral.

Tras unos minutos de tensión y violencia, finalmente fue detenida y pasó la noche en los calabozos del aeropuerto. Este martes pasó a disposición judicial en el juzgado de guardia de Telde, donde la dejaron en libertad provisional pero bajo investigación por un delito de lesiones y atentado contra la autoridad.

¿Quién es la detenida?

Sinead Kavanagh es una luchadora irlandesa de artes marciales mixtas nacida en 1986 en Inchicore, Dublín. Creció vinculada a los deportes de contacto —karate, kickboxing y, sobre todo, boxeo— y llegó a proclamarse cinco veces campeona nacional amateur en Irlanda. Ese bagaje la convirtió en una de las peleadoras más duras y reconocibles de su país antes incluso de dar el salto profesional a las MMA.

Su transición a las artes marciales mixtas llegó en 2015 y no tardó en llamar la atención: debutó con un KO en apenas 17 segundos y enseguida fichó por Bellator, una de las grandes ligas internacionales. Allí se consolidó como contendiente del peso pluma, combinando victorias con derrotas. En 2021 disputó una pelea por el título mundial ante Cris Cyborg.

A lo largo de los años, Kavanagh ha construido una trayectoria marcada por la constancia, la dureza y un carácter competitivo de «golpe por golpe». Ha tenido enfrentamientos de alto nivel contra nombres como Leah McCourt, Arlene Blencowe o Sara Collins, situándose de forma estable entre las principales figuras de su división.

Ahora, la irlandesa se ha visto envuelta en una violenta situación contra las autoridades españolas.

Denuncia de la AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de España, ha manifestado en su perfil de 'X' que se encuentran «vendidos», y sienten «vergüenza».

«Somos la única defensa del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia y sin medios», manifiesta el colectivo.

Somos la única… pic.twitter.com/dpL515v9jj — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) November 25, 2025